  • Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»

Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»

Сегодня, 15:41
13

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сделал короткое заявление по итогам гостевой игры 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Судьям задайте вопросы», – сказал Глушенков.

  • Матч судил Алексей Сухой.
  • Он дал Глушенкову желтую карточку на 40-й минуте, из-за которой он пропустит матч с «Ахматом» в 27-м туре РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Литейный 4 (returned)
1776949035
Засудил Сухой Зенит. Свистел в одну сторону, не давая играть. Гыгыгы
волчарик
1776949090
Не вспомню где судьи помешали забить. На ничью и наиграли.
ZAITZEFF2011
1776949214
Сами виноваты. Нужно свои моменты забивать.
Cleaner
1776949594
Это судьи за два тайма не смогли Локомотиву ни одного гола забить??? Стыдно за такие дешевые отмазы от игроков Зенита...(((
ziborock
1776949957
"Почему не выиграли< задайте вопрос судье." Глушенков спалил всю контору....привыкли выигрывать с помощью судей!!!
Lenin26
1776950546
Недовольство Макса понять можно, судья только на Максе не зафиксировал 3 наступа,и это то что попало в трансляцию,сколько таких моментов было на самом деле один бог знает,сложно что то показывать когда тебе все ноги оттаптывают,а судья молчит,из этого и жёлтая карточка появилась,не сдержался Макс и высказал Сухому.
Lenin26
1776950826
За пенальти вообще молчу,в игре Краснодар-Балтика ситуация один в один,от головы нап. Балтики попадает мяч в руку игроку Краснодара в штрафной площади,причём конкретно так с изменением траектории,так там даже вар не вмешался,а тут цирк,еле коснулся,траекторию не изменил и пенальти,видимо в Краснодаре это другое,нужно понимать разницу.
zigbert
1776951657
На победу Зенит все равно не наиграл. Ничья справедливый итог.
Император 1
1776954030
Логично
Интерес
1776960220
Судьи :Ты попал,Глуш!!!
