Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сделал короткое заявление по итогам гостевой игры 26-го тура РПЛ против «Локомотива».
- На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.
- «Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.
- «Зенит» остался лидером чемпионата, но «Краснодар» обойдет их, если в четверг победит «Спартак».
«Судьям задайте вопросы», – сказал Глушенков.
- Матч судил Алексей Сухой.
- Он дал Глушенкову желтую карточку на 40-й минуте, из-за которой он пропустит матч с «Ахматом» в 27-м туре РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»