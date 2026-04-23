Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры нападающего «Зенита» Александра Соболева в гостевом матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Соболев вышел в стартовом составе и провел на поле 63 минуты.

Он не забил в четвертой игре подряд.

В этом сезоне на счету форварда 10 голов и 3 ассиста в 34 матчах.

«Соболев? Ну... Невольно задаешься вопросом: а может, стоило оставить Кассьерру? Возможно, он бы так часто не терял сейчас мячи, как это делает Соболев.

Пас получает, а отдает, как правило, чужому. Конечно, в старательности ему не откажешь. Я не умаляю заслуг Александра в тех мячах, которые он забил.

Но Соболеву готовили моменты партнеры. А вот самому создать шанс из ничего... Ну, как говорится, не будем развивать тему», – сказал Орлов.