За «Спартак» играют 3 футболиста, получившие золотые медали в школе

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, почему для него было так важно окончить школу с золотой медалью.
– Впервые вижу перед собой футболиста-золотого медалиста.
– У нас Наиль [Умяров] тоже золотой медалист, если я не ошибаюсь. И [Даниил] Зорин.
– Вам всем в одном учреждении выдавали, что ли?
– Ну да. На самом деле, мне было лет пять, когда я впервые увидел мамину золотую медаль. Поинтересовался, что это такое. Мама объяснила. И с тех пор тоже захотелось получить золотую медаль, это был какой-то юношеский максимализм. Я просто не понимал, зачем я вообще учусь, если не добьюсь максимального результата.
– На поле ты такой же интеллигентный?
– Я на поле и вне его – два разных человека.
- 24-летний Литвинов в этом сезоне провел 29 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Он дебютировал за основной состав красно-белых в октябре 2020 года.
Источник: «РБ Спорт»