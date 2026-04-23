За «Спартак» играют 3 футболиста, получившие золотые медали в школе

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, почему для него было так важно окончить школу с золотой медалью.

– Впервые вижу перед собой футболиста-золотого медалиста.

– У нас Наиль [Умяров] тоже золотой медалист, если я не ошибаюсь. И [Даниил] Зорин.

– Вам всем в одном учреждении выдавали, что ли?

– Ну да. На самом деле, мне было лет пять, когда я впервые увидел мамину золотую медаль. Поинтересовался, что это такое. Мама объяснила. И с тех пор тоже захотелось получить золотую медаль, это был какой-то юношеский максимализм. Я просто не понимал, зачем я вообще учусь, если не добьюсь максимального результата.

– На поле ты такой же интеллигентный?

– Я на поле и вне его – два разных человека.