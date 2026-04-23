Генич объяснил слова о будущем назначении Черчесова в «Спартак»

Комментатор Константин Генич объяснил высказывание, что следующим главным тренером «Спартака» может стать Станислав Черчесов.

– Думаю, что внутри «Спартака» эта мысль сидит. И достаточно глубоко. Мне так кажется, что «Спартак» после иностранного тренера, когда у Карседо, может быть, что-то не пойдет…

Это такой последний ласт дэнс [последний танец] для [спортивного директора] Кахигао. Положились на него, он сделал акцент на иностранце.

Взять спортивного директора, который не назначит ни одного тренера – было бы глупо. Кахигао придумал вариант с Карседо. Он хорошо его знает, собрал все данные по нему.

– То есть если не пойдет у Карседо, команду возглавит Черчесов, а не Глебчик Чернявский?

– Именно так. Мне кажется, у них внутри определенные противоречия были.

Доверились Кахигао сейчас, а в перспективе, если они остановятся на российском специалисте, то первый вариант – Черчесов. Других российских тренеров как будто бы они не рассматривают.