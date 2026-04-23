  • Главная
  • Новости
  • Семак назвал причину потасовки в игре «Локомотив» – «Зенит»

Семак назвал причину потасовки в игре «Локомотив» – «Зенит»

Сегодня, 09:29
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитров в гостевом матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

– Сергей Богданович, если можно, вернемся к назначению пенальти. Если бы так получилось, что Комличенко забил бы с него, какими были бы ваши эмоции, что из-за такого 11-метрового, где мяч волосы [на руках] еле тронул. Можно узнать ваши эмоции? И скажите, что было на скамейке, кто получил красную карточку и за что?

– Не знаю, кто получил красную. Но я думаю, что когда игры заканчиваются драками… Много было моментов, которые играли – наверное, это нервозность в судействе, которая приводит к таким эпизодам.

Когда непонимание трактовок, когда ненужные и необязательные карточки одним показывают, другим не показывают – этот весь сумбур превращается именно в те решения, которые привели к той ситуации, которая была на поле, которая, естественно, хорошо, что так закончилась. Могло быть и хуже. Это часть футбола, но, опять же, ничего не буду говорить про судейство. Я уже много говорил, все сказал, что я о нем думаю.

  • Тренер «Зенита» Александр Анюков был удален в концовке матча за нецензурную брань в адрес резервного арбитра.
  • На 90+9-й минуте нападающий хозяев Николай Комличенко не сумел реализовать пенальти, после сэйва голкипера Дениса Адамова игроки «Зенита» выбили мяч за пределы поля.
  • «Локомотив» ввел его из-за боковой, и Данил Пруцев попытался сделать прострел. Роман Вега бросился вперед и заблокировал его, и мяч от ноги отскочил ему в руку. Главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать пенальти, несмотря на протесты футболистов «Локомотива», что привело к конфликту между игроками команд.

Еще по теме:
Тренер «Зенита»: «100% судьи поддушивают команду» 2
Агент Батракова заявил, что игру «Локомотив» – «Зенит» посетили скауты топ-клуба
Мостовой разнес судей за пенальти в матче «Локо» – «Зенит»: «Вы что творите-то, елки-палки!» 9
Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семак Сергей Сухой Алексей
Бумбраш
1776926886
Что ты мелешь,сельдереевый физрук.потасовка была потому что зинари в конце тянули время,а паравозы хотели скорее ввести мяч в игру.а ещё одна,ранее,чуть не случилась,потому что безграмотный мартыхай за пределами поля клешнями машет.вообще неадекват,то пнет,то толкнет..надо его лекарю показать,ветеринарному)))
...короче
1776927326
...позорище блохастое!...
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776928798
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА скамейка по распоряжению Семака почти вся выбежала, чтобы устрашить Сухого, продемонстрировать видимость потасовки, и он не назначил второе пенальти; кстати, пока вар не отменили, надо было бы открыто транслировать переговоры между комнатой вар и арбитром, сказали ли они ему про второй пенальти? ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Интерес
1776935305
Ну потасовка-то началась с того, как Вендел(?) за пределами поля толкнул Батракова,взявшего мяч в руки, чтобы вбросить аут.Это,кстати , ярко показывает, кто хотел победить, а кого результат устраивал. Тяжёлый сегодня день :хочется, чтобы "Зенит"получил опосредовано оплеуху,снова получив вторую позицию,но и к коровам отношение испортилось.Утешит одно,если "Спартак" проиграет-облегчит жизнь двум своим конкурентам,в борьбе за "деревянные медали", которые мне не безразличны.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776936806
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА админы сайт глючит ⚽
balam
1776950741
ЗПРФ.надо было второй пендаль назначить. ну а потом всех удалить
СильныйМозг
1776950841
Как мАсквичи, вчера, вообще смотрели футбол? Вчера играла, только одна команда и это был не Локомотив. Отскочил и даже пенальти не помогло!
Главные новости
РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»
19:25
4
ВидеоТимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
19:17
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
19:07
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
18:52
1
Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?»
18:12
6
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
18:00
2
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
17:33
9
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
16:56
7
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» Махачкала: голы и лучшие моменты (Видео)
19:25
Орлов сказал, в чем Воробьев лучше Соболева
19:22
2
ВидеоТренер «Рубина» Артига объяснил, зачем поцеловал руку автору единственного гола в ворота «Динамо»
19:00
1
ВидеоКарпукас прокомментировал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
18:37
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 23 апреля 2026
18:36
6
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
ВидеоЖуравель высказался о спорном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
17:41
3
В «Локомотиве» одним словом оценили судейство в матче с «Зенитом»
17:16
2
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
6
Вердикт судейского департамента РФС по неназначенному пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика»
16:15
8
Агент Тюкавина ждет увольнение Гусева из «Динамо»
15:49
1
Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
15:41
13
Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»
15:20
10
Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»
15:00
9
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
14:41
36
Воробьев прояснил ситуацию со своим будущим в «Локомотиве»
14:18
Дочь Семака получила нейтральный статус
14:05
16
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:03
За «Спартак» играют 3 футболиста, получившие золотые медали в школе
13:57
10
Адамов сказал, выступают ли судьи против «Зенита»
13:49
9
Форвард «Спартака» может вернуться в Нидерланды
13:42
2
Названа позиция, которую ЦСКА собрался усилить летом
13:30
8
Казанский предложил изменение в работе комментаторов РПЛ
13:21
2
Дивеев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Я не почувствовал касание, вот в чем прикол»
13:12
4
«Балтика» может купить игрока за 200 миллионов
12:59
1
Литвинов рассказал об особом подходе Карседо к российским игрокам
12:46
5
Орлов – о пенальти в ворота «Зенита»: «Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!»
12:34
22
Клуб РПЛ может возглавить тренер из Беларуси
12:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
