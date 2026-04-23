Семак назвал причину потасовки в игре «Локомотив» – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитров в гостевом матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

– Сергей Богданович, если можно, вернемся к назначению пенальти. Если бы так получилось, что Комличенко забил бы с него, какими были бы ваши эмоции, что из-за такого 11-метрового, где мяч волосы [на руках] еле тронул. Можно узнать ваши эмоции? И скажите, что было на скамейке, кто получил красную карточку и за что?

– Не знаю, кто получил красную. Но я думаю, что когда игры заканчиваются драками… Много было моментов, которые играли – наверное, это нервозность в судействе, которая приводит к таким эпизодам.

Когда непонимание трактовок, когда ненужные и необязательные карточки одним показывают, другим не показывают – этот весь сумбур превращается именно в те решения, которые привели к той ситуации, которая была на поле, которая, естественно, хорошо, что так закончилась. Могло быть и хуже. Это часть футбола, но, опять же, ничего не буду говорить про судейство. Я уже много говорил, все сказал, что я о нем думаю.