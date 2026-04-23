Тренер «Зенита»: «Судьям выгодно совершать ошибки против нас»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра раскритиковал судей РПЛ.

«За восемь лет в «Зените» я слышал разговоры, что судьи нам помогают... Все видят, что они совершают большое количество ошибок против. Если посмотреть на статистику – сколько ошибок в пользу нашего клуба было сделано? Мы на последнем месте в этом рейтинге! Решайте сами.

Может, арбитры просто не умеют судить? Мы этого не знаем... Покажите мне хоть один повтор, где мяч попадает в руку Дивеева! Как судья мог поменять свое решение, когда нет ни одного такого повтора? Как можно звать его к ВАР? Не было никакой игры рукой.

Судей, которые нам, условно, «помогают», сразу дисквалифицируют на три месяца. Кукуян больше не работает на матчах, но в игре с «Динамо» Мх ошибся не он – его позвали к монитору ВАР.

А Чистяков и Карасев, которые совершали ошибки не в пользу «Зенита», получают назначения уже в следующем туре. И что? Получается, им выгодно совершать ошибки против нас. В чем проявляется выгода – вопрос судейскому корпусу», – сказал Оливейра.