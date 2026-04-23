  • Тренер «Зенита»: «Судьям выгодно совершать ошибки против нас»

Тренер «Зенита»: «Судьям выгодно совершать ошибки против нас»

Сегодня, 12:01
21

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра раскритиковал судей РПЛ.

«За восемь лет в «Зените» я слышал разговоры, что судьи нам помогают... Все видят, что они совершают большое количество ошибок против. Если посмотреть на статистику – сколько ошибок в пользу нашего клуба было сделано? Мы на последнем месте в этом рейтинге! Решайте сами.

Может, арбитры просто не умеют судить? Мы этого не знаем... Покажите мне хоть один повтор, где мяч попадает в руку Дивеева! Как судья мог поменять свое решение, когда нет ни одного такого повтора? Как можно звать его к ВАР? Не было никакой игры рукой.

Судей, которые нам, условно, «помогают», сразу дисквалифицируют на три месяца. Кукуян больше не работает на матчах, но в игре с «Динамо» Мх ошибся не он – его позвали к монитору ВАР.

А Чистяков и Карасев, которые совершали ошибки не в пользу «Зенита», получают назначения уже в следующем туре. И что? Получается, им выгодно совершать ошибки против нас. В чем проявляется выгода – вопрос судейскому корпусу», – сказал Оливейра.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 56 очков в 26 матчах. У идущего 2-м «Краснодара» 54 балла после 25 игр.
  • На 90+5-й минуте встречи 26-го тура «Локомотив»«Зенит» (0:0) судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника петербуржцев Игоря Дивеева в своей штрафной.
  • Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый – удар с «точки» отразил голкипер питерцев Денис Адамов.

Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Виллиам
Комментарии (21)
Пригожин Женя
1776935554
Плаки плаки.. Че когда нормально судят не нравится да? Когда судили всякие вилковы зенит доминировал, когда начали нормально судить зенит рискует второй год подряд проиграть чемпионат.. делайте выводы!
Интерес
1776935599
Так и тут судью позвали к монитору...Не было бы поганого ВАРева-не было бы пенальти и разговора.Был бы крик одной стороны -"Судью на мыло!".А сейчас только послематчевый гундёж, при коллективной безответственности,которую потом покроет ЭСК и Мажич.
...короче
1776936533
...Семак с Тимощуком - два хокла, Оливейру под танк забросили...
Константин-Шапкин-google
1776940105
Это может предъявить любая команда. А вот постоянная улыбочка этого тренера заставляет обратить внимание.
Garrincha58
1776944122
В чём то он прав хотя я давно говорил, что играть надо так чтобы команда не чувствовала эти ошибки надо голы забивать 3-4 и тогда пусть эти ошибки не влияют на результат, но ты Семак сейчас вообще не управляешь командой Зенит играет безобразно и тут не судьи виноваты. ВИНОВАТ ТРЕНЕР!!!
алдан2014
1776944341
Этому простительно иностранец,не знает хитрой кухни наших судей.
andrei-sarap-yandex
1776944428
СУДЬИ на зарплате у КРАСНОДАРА с прошлого года....ПОЗОР РОССИЙСКИХ СУДЬЕЙ
timon2401
1776944594
Хотелось бы услышать комментарии Виллиама относительно того, что в этом сезоне именно «Зенит» пробил 11! пенальти, что больше чем в ДВА раза относительно других команд!!! И именно этими пенальти команда выигрывала игры («Спартак» тому подтверждение), и сколько еще таких было, что именно один пенальти решал исход и «Зенит» набирал очки?! И особенно про пенальти в ворота «Динамо» Махачкала, который позволил «Зениту» пройти дальше… Но тут всё по правилам, наверняка)))
Литейный 4 (returned)
1776949560
Топят Зенит всеми силами, чтобы он не был чемпионом. Заказ чей то исполняют. Но Зенит назло всем злопыхателям станет чемпионом. И не хрюкать. Гыгыгы
За что бан ?
1776954410
сельскохозяйственный скот как обычно несогласен .
