  Два московских клуба заинтересовались защитником «Ростова»

Два московских клуба заинтересовались защитником «Ростова»

Сегодня, 11:49
1

«Локомотив» и «Динамо» рассматривают возможность подписать летом защитника Виктора Мелехина из «Ростова».

«Бело-голубые рассматривали трансфер ростовчанина еще прошлой осенью, но после ухода Карпина взяли паузу.

Спустя время кандидатура Виктора снова начал обсуждаться в Петровском парке. Красно-зеленые также ищут варианты с русскими центральными защитниками, поэтому ожидаемо обратили внимание на Мелехина, чья фамилия уже фигурирует в их трансферных списках», – написал источник.

  • 22-летний Мелехин в этом сезоне провел 31 матч за «Ростов», забил 1 гол.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.

Еще по теме:
Орлов заявил, что Батракову рано уезжать из РПЛ
Бакаев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Видел и слышал, что Дивеев коснулся мяча» 6
Семак – о предупреждении Вендела: «Он еле руки выставлял, не считаю, что это карточка» 5
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Динамо Мелехин Виктор
Комментарии (1)
suchi-69
1776935141
Зачем в Динамо ? Чтобы там обезумевшая от бестрофейности секта опять прыгала вокруг костра и орала, что им ростовские выигрывать мешают ? Вот в Локо самое то - там и тренер и болелы пока в своём уме
Главные новости
РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»
19:25
4
ВидеоТимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
19:17
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
19:07
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
18:52
1
Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?»
18:12
6
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
18:00
2
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
17:33
9
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
16:56
7
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» Махачкала: голы и лучшие моменты (Видео)
19:25
Орлов сказал, в чем Воробьев лучше Соболева
19:22
2
ВидеоТренер «Рубина» Артига объяснил, зачем поцеловал руку автору единственного гола в ворота «Динамо»
19:00
1
ВидеоКарпукас прокомментировал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
18:37
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 23 апреля 2026
18:36
6
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
ВидеоЖуравель высказался о спорном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
17:41
3
В «Локомотиве» одним словом оценили судейство в матче с «Зенитом»
17:16
2
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
6
Вердикт судейского департамента РФС по неназначенному пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика»
16:15
8
Агент Тюкавина ждет увольнение Гусева из «Динамо»
15:49
1
Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
15:41
13
Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»
15:20
10
Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»
15:00
9
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
14:41
36
Воробьев прояснил ситуацию со своим будущим в «Локомотиве»
14:18
Дочь Семака получила нейтральный статус
14:05
16
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:03
За «Спартак» играют 3 футболиста, получившие золотые медали в школе
13:57
10
Адамов сказал, выступают ли судьи против «Зенита»
13:49
9
Форвард «Спартака» может вернуться в Нидерланды
13:42
2
Названа позиция, которую ЦСКА собрался усилить летом
13:30
8
Казанский предложил изменение в работе комментаторов РПЛ
13:21
2
Дивеев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Я не почувствовал касание, вот в чем прикол»
13:12
4
«Балтика» может купить игрока за 200 миллионов
12:59
1
Литвинов рассказал об особом подходе Карседо к российским игрокам
12:46
5
Орлов – о пенальти в ворота «Зенита»: «Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!»
12:34
22
Клуб РПЛ может возглавить тренер из Беларуси
12:16
1
Все новости
