Два московских клуба заинтересовались защитником «Ростова»

«Локомотив» и «Динамо» рассматривают возможность подписать летом защитника Виктора Мелехина из «Ростова».
«Бело-голубые рассматривали трансфер ростовчанина еще прошлой осенью, но после ухода Карпина взяли паузу.
Спустя время кандидатура Виктора снова начал обсуждаться в Петровском парке. Красно-зеленые также ищут варианты с русскими центральными защитниками, поэтому ожидаемо обратили внимание на Мелехина, чья фамилия уже фигурирует в их трансферных списках», – написал источник.
- 22-летний Мелехин в этом сезоне провел 31 матч за «Ростов», забил 1 гол.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро.