Два московских клуба заинтересовались защитником «Ростова»

«Локомотив» и «Динамо» рассматривают возможность подписать летом защитника Виктора Мелехина из «Ростова».

«Бело-голубые рассматривали трансфер ростовчанина еще прошлой осенью, но после ухода Карпина взяли паузу.

Спустя время кандидатура Виктора снова начал обсуждаться в Петровском парке. Красно-зеленые также ищут варианты с русскими центральными защитниками, поэтому ожидаемо обратили внимание на Мелехина, чья фамилия уже фигурирует в их трансферных списках», – написал источник.