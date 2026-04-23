Пьяный фанат «Локомотива» пытался спровоцировать персонал «Зенита»

Пьяный фанат «Локомотива» попытался спровоцировать персонал «Зенита» на драку после матча 26-го тура РПЛ, закончившегося со счетом 0:0.

Он стал кричать «Раз, два, три, – «Зенитушка», соси» и начал бросаться на людей.

В ответ на это сотрудники железнодорожников попытались успокоить болельщика и увели его.

Также болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительную кричалку «Зенит» – позор российского футбола» по ходу второго тайма матча. В прошлом туре аналогичный инцидент случился на выездной встрече петербуржцев с «Динамо Мх» (1:0).