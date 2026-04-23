  • Пьяный фанат «Локомотива» пытался спровоцировать персонал «Зенита»

Пьяный фанат «Локомотива» пытался спровоцировать персонал «Зенита»

Сегодня, 09:54
17

Пьяный фанат «Локомотива» попытался спровоцировать персонал «Зенита» на драку после матча 26-го тура РПЛ, закончившегося со счетом 0:0.

Он стал кричать «Раз, два, три, – «Зенитушка», соси» и начал бросаться на людей.

В ответ на это сотрудники железнодорожников попытались успокоить болельщика и увели его.

Также болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительную кричалку «Зенит» – позор российского футбола» по ходу второго тайма матча. В прошлом туре аналогичный инцидент случился на выездной встрече петербуржцев с «Динамо Мх» (1:0).

  • «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ с 56 очками после 26 туров. «Локомотив» идет 3-м с 49 баллами.
  • Тренер петербуржцев Александр Анюков был удален в концовке матча с красно-зелеными за нецензурную брань в адрес резервного арбитра.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
СильныйМозг
1776930872
Типичное поведение мАсквичей. Будете в мАскве, никогда не у кого не спрашивайте, как куда-то, надо пройти. На вас сразу же начнут орать, с выпученными глазами, пеной из-за рта, с акцентом, что они, коренные мАсквичи в 5 поколении, а вы понаехавшие.
Литейный 4 (returned)
1776931840
Понаехали из кишлаков в огромнейшую деревню под названием Москва. Гыгыгы
Good_win_ФКСМ
1776932670
нормальные общепризнанные кричалки: по сути, кроме констатации правды в них ничего и нет... чего человека было задерживать то)))) разве что за нетрезвое состояние в общественном месте, но это - админка, не связанная никак с заднеприводной поМойкой)))) пора бы уже бо.мже-прислуге из КДК, РФС, РПЛ признать общенародное право на выражение своего мнения по отношению к бо.мжарне с поМойки, совпадающего с правдой и закрепленного ст. 29 основного нашего закона)))
vvv123
1776934197
Анюков - молодец, назвал всех своими именами. Волжская закалка!
Интерес
1776934861
В этой кричалке нет ничего оскорбительного.Это-распространённое мнение части болельщиков всего футбола.Можно с ним соглашаться, а можно-нет.Странно, что клубы, которых штрафуют за мнение болельщиков,ведут себя инертно и не опротестовывают это,с привлечением специалистов -лингвистов.Видимо, для их бюджета штрафы столь мифические, что и лень тратить силы на протест.Игра такая, в футбольное законопослушание. Почитайте на нашей ветке, что несогласные с мнением оппонентов говорят друг о друге, сразу переходя на личности, о которых они ничего не знают, по жизни...
Пригожин Женя
1776935650
Также болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительную кричалку «Зенит» – позор российского футбола» по ходу второго тайма матча. Она не оскорбительная а правдивая так и есть, браво фанатам Локомотива. Молодцы как и их клубу за самоотдачу в матчу с ЗПРФ
За что бан ?
1776945506
Столичная кЮльтура однако .
За что бан ?
1776945651
Ха , гудалин от санитаров сбёг . Теперь бумПарашу будет зажимать по углам .
