Журавель высказался о спорном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель дал оценку пенальти в концовке игры 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Его назначили за игру рукой Игоря Дивеева.

Матч судил Алексей Сухой.

«Недавно Деклан Райс подбил в своей штрафной мяч рукой и ВАР даже не просматривал этот момент. Потому что в Англии стали наказывать не за попадания мяча в руку, а только за игру рукой.

В АПЛ рассмеялись бы такой точке, но у нас все слишком формально. Хотя тут даже нет точных доказательств, что мяч и рука встретились», – написал Журавель в своем телеграм-канале.