Кержаков – о матчах сборной России: «Ну нафига, блин?»

Александр Кержаков считает, что сборной России не нужно проводить товарищеские матчи с нестатусными соперниками.

«Знаешь, что для меня было бы намного круче? Если бы устроили бы какую-нибудь благотворительную историю.

Те деньги, которые вы тратите на приглашение условной Гренады или Брунея… ну возьмите, пригласите в Москву команды там из детских домов по всей стране.

Сделайте им матч в «Лужниках», турнир, пусть они сыграют. Пусть придeт Дзюба, пусть придeт Кержаков, пусть придeт Акинфеев, пусть придут, я не знаю, кто-то ещe, споeт песни, нагоните народ, чтобы дети посмотрели.

Вы тратите такие большие деньги на это всe… Ну нафига, блин?» – сказал Кержаков.