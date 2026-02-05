Кержаков – о матчах сборной России: «Ну нафига, блин?»

Александр Кержаков считает, что сборной России не нужно проводить товарищеские матчи с нестатусными соперниками.
«Знаешь, что для меня было бы намного круче? Если бы устроили бы какую-нибудь благотворительную историю.
Те деньги, которые вы тратите на приглашение условной Гренады или Брунея… ну возьмите, пригласите в Москву команды там из детских домов по всей стране.
Сделайте им матч в «Лужниках», турнир, пусть они сыграют. Пусть придeт Дзюба, пусть придeт Кержаков, пусть придeт Акинфеев, пусть придут, я не знаю, кто-то ещe, споeт песни, нагоните народ, чтобы дети посмотрели.
Вы тратите такие большие деньги на это всe… Ну нафига, блин?» – сказал Кержаков.
- Сборная почти 4 года отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские встречи.
- В 2025 году Россия сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1), Беларусью (4:1), Иорданией (0:0), Катаром (4:1), Ираном (2:1), Боливией (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
Источник: ютуб-канал Адама Зубайраева