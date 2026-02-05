Введите ваш ник на сайте
Кержаков: «Роналду – это несравнимый с Месси футболист»

Вчера, 13:26
4

Бывший нападающий сборный России Александр Кержаков сравнил форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Меня сейчас могут хейтить, у нас же есть те, кто за Месси, кто за Роналду. Но поверье мне, я играл против Месси, когда он был девятнадцатый номер. Я был в «Севилье», это был, по-моему, второй сезон или третий сезон. Это был у меня, может, пятый мой матч за «Севилью». Мы тогда их обыграли, и я в перерыве с ним поменялся футболками.

Я об этом уже очень много раз говорил: я не понимал, зачем он отдает мяч. Вот я находился на поле, ему шла передача – никто из футболистов «Севильи» не мог у него отобрать мяч. Никто.

Я не знаю, зачем он отдавал передачи. Он реально, по моим ощущениям, мог просто взять мяч, всех обыграть и завести его за линию ворот, потом еще раз получить мяч, обыграть и завести его за линию ворот.

Роналду – это несравнимый с Месси футболист. Вот, честно, смотри, не обижая никого... Если меня спрашивают о футболистах, если брать современных футболистов, ну относительно, для меня: Месси, Роналдиньо, R9 [Роналдо] – и потом Криштиану Роналду», – сказал Кержаков.

  • Роналду сегодня исполнился 41 год.
  • Кержаков играл за «Севилью» в 2007–2008 годах.

BykAs
1770292791
А против Рональду значит не играл. Ну это из разряда : Вы умеете играть на скрипке ? - Не знаю, не пробовал.
Ответить
алдан2014
1770295120
Со списком согласен.
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1770328565
Лёня Месси-это сила
Ответить
