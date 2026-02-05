Агент Сутормина прокомментировал новость о расторжении контракта с «Крыльями»

Александр Клюев, агент полузащитника «Крыльев Советов» Алексея Сутормина, не подтвердил, что игрок покидает самарский клуб.
Сообщалось, что с ним расторгнут контракт из-за перелома руки, полученного в матче на корпоративном турнире.
«Я не слышал о том, что Алексей принимал участие в корпоративных турнирах. Мне ничего об этом не известно.
Возможный разрыв контакта с «Крыльями Советов»? Без комментариев», – сказал агент.
- Сутормин присоединился к «Крыльям Советов» в июле прошлого года.
- Он провел 22 матча без голевых действий.
- В его активе 3 игры и 1 забитый мяч в составе сборной России.
Источник: Sport24