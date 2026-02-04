Экс-игрока сборной России выгонят из клуба за перелом руки

Фланговый полузащитник Алексей Сутормин досрочно покинет «Крылья Советов».
Клуб решил расторгнуть контракт с 32-летним футболистом.
Сутормин в перерыве между сборами «Крыльев» принял участие в корпоративном турнире, где получил открытый перелом руки и выбыл на несколько недель.
После этого самарцы приняли решение избавиться от хавбека, нарушившего условия контракта – он не имел права участвовать в подобных любительских матчах.
- Сутормин присоединился к «Крыльям Советов» в июле прошлого года.
- Он провел 22 матча без голевых действий.
- В его активе 3 игры и 1 забитый мяч в составе сборной России.
Источник: «Мутко против»