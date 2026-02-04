Экс-игрока сборной России выгонят из клуба за перелом руки

Фланговый полузащитник Алексей Сутормин досрочно покинет «Крылья Советов».

Клуб решил расторгнуть контракт с 32-летним футболистом.

Сутормин в перерыве между сборами «Крыльев» принял участие в корпоративном турнире, где получил открытый перелом руки и выбыл на несколько недель.

После этого самарцы приняли решение избавиться от хавбека, нарушившего условия контракта – он не имел права участвовать в подобных любительских матчах.