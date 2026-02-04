Стало известно, почему «Краснодар» отказался отдать Козлова в аренду

«Краснодар» решил сохранить у себя полузащитника Данилу Козлова на оставшуюся часть сезона.
Игроком интересовались несколько клубов. Среди них – «Ростов», «Локомотив» и «Балтика». «Краснодар» готов был отпустить игрока в аренду, но ситуация поменялась после продажи Гаэтана Перрена в «Лилль». После нее «быки» отказались отпускать Козлова в аренду.
- 21-летний хавбек в этом сезоне провел за «Краснодар» 19 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
- «Быки» приобрели Козлова у «Балтики» летом 2024 года за 1,25 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»