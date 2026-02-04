Карвальо призвал поставить памятник Акинфееву

Бывший игрок ЦСКА Даниэл Карвальо отметил вклад Игоря Акинфеева в историю клуба.

«Нынешний состав ЦСКА? Прежде всего нужно отметить Игоря Акинфеева. Это историческая фигура, он заслуживает памятника или статуи возле «ВЭБ Арены».

Также хотел бы отметить Мойзеса, с ним мы часто обмениваемся сообщениями. И в целом я переживаю за всех бразильцев, которые приходят в ЦСКА, и желаю им успеха», – сказал Карвальо.