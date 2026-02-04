82-летний Непомнящий прокомментировал новое назначение

Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал о назначении старшим тренером в любительском клубе и футбольной школе ФШМ.

– Никого я тренировать не собираюсь [из команд]. В ФШМ я приглашен в качестве старшего тренера отделения. Это почти административная должность. Буду тренировать тренеров, если так можно выразиться. Помогать им в организации тренировочного процесса и всего остального в отделении ФШМ.

– Вообще возникает иногда желание полноценно вернуться на тренерский мостик?

– Когда в этой среде оказываешься и когда от тебя будут требовать проводить какие‑то аналитические моменты, работать с тренерами, то уже можно считать, что ты в деле. Анализировать игру команды, заниматься тренировочным процессом малышей… Это серьезное дело. Думаю, по внутреннему напряжению это сопоставимо с полноценной работой тренера.