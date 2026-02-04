Лещук отреагировал на издевки от Радимова

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил критические высказывания в свой адрес со стороны Владислава Радимова.

– Как вам ответ Радимова на ваше желание иметь пассивный доход после завершения карьеры?

– У меня есть мнение на этот счет, оставлю его при себе. Ситуация не касается конкретно его и лезть со своим мнением… Его право, мне пофиг.

Зачем обращать внимание на каждое слово. Он бы мог на матче подойти и сказать мне вживую, но почему-то он не стал этого делать. Сказал в интернете – молодец.

– Он часто высказывается про вас.

– Видимо, я ему нравлюсь. Я жду, когда он не сможет похудеть на 15 килограммов и опозорится, придя на матч «Зенита» в футболке «Спартака».

Не верю, что он сможет похудеть – это очень сложно, достаточно смелый спор с его стороны.