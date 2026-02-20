Лещук опять выразил недовольство Карпиным: «Пришлось пить средство для прочистки организма»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук вновь пожаловался на бывшего тренера команды Валерия Карпина.

Ранее 30-летний голкипер заявил о пользе отставки Карпина.

По его словам, после смены тренера атмосфера на занятиях улучшилась.

Также Лещук жаловался на слишком жесткую диету.

«Ситуация была у многих схожая, что надо было сбросить достаточное количество килограммов – около пяти-шести. У тренерского штаба было своe представление, какие у нас должны быть идеальные веса, но мы давно все столько не весили. Например, мне нужно было весить по мнению штаба столько, сколько у меня было в 18 лет. Это было не просто (улыбается).

Один раз перед взвешиванием я даже ездил в аптеку, покупал средство для прочистки организма. По итогу оно не помогло. Надо было размешать порошок в двух литрах воды и выпить. По итогу пришeл на взвешивание с тем же весом, только перед этим мучился.

Было тяжко, потому что сил не хватало из-за весогонки. Тренерский штаб говорил, что организм адаптируется, а нам станет легче. По себе такого сказать не могу», – сказал Лещук.