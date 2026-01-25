Лещук заявил о пользе ухода Карпина из «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что команде стало легче после ухода главного тренера Валерия Карпина.

Карпина в ноябре сменил Ролан Гусев.

«Динамо» идет в РПЛ 10-м.

Команда сейчас на сборе в ОАЭ.

– Стало ли легче морально после ухода Карпина?

– Могу сказать, что спало напряжение. Да, были и правильные моменты, мы чему-то научились, но сейчас стало как-то легче морально.

– Например?

– Атмосфера на тренировках стала лучше, Плюс питание, конечно. При Карпине за весом следили слишком жестко. Мне сказали, что я должен скинуть 5 кг, то есть весить 87 кг. Но я в 18 лет весил 88 кг. Я еле дошел до 88.2 кг, это было очень тяжело, настоящее мучение. Можно сказать, что практически не ел. Один салат и курицу.

После ужина выходил на прогулку и наматывал шаги, чтобы уложиться хоть как-то в вес. Но опять же есть ребята, у которых хорошие метаболизм. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал: «Я тоже хочу есть».