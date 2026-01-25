Дьяков одним прилагательным описал перспективы Карседо в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака-2» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от работы нового тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо.

5 января новым главным тренером «Спартака» стал Хуан Карлос Карседо.

До этого главным тренером команды был Деян Станкович, которого после увольнения временно подменял Вадим Романов.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

«Перспективы «Спартака» при Карседо туманные. Смущает, что большую часть карьеры он работал помощником главного тренера, а не самим главным тренером», – сказал Дьяков.