«Это кто?»: Погребняк не знает новичка «Спартака»

Бывший спартаковец Павел Погребняк не в курсе, кто такой Владислав Саусь – новичок красно-белых.

– Мог ли «Зенит» опередить «Спартак» и взять Владислава Сауся из «Балтики» вместо Джон Джона? Все-таки российский игрок, да и собственный воспитанник в преддверии нового лимита.

– А Саусь это кто?

– Звезда первой половины сезона в «Балтике».

– А, да? И куда он переходит?

– Говорят, что Саусь переходит в «Спартак» за 350 миллионов рублей.

– В «Спартак» он, наверное, и перейдет. Я думаю, что «Зенит» вряд ли будет усиливаться им, потому что борьба за чемпионство требует немного других усилений.