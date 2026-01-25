Введите ваш ник на сайте
«Это кто?»: Погребняк не знает новичка «Спартака»

Сегодня, 09:41
16

Бывший спартаковец Павел Погребняк не в курсе, кто такой Владислав Саусьновичок красно-белых.

– Мог ли «Зенит» опередить «Спартак» и взять Владислава Сауся из «Балтики» вместо Джон Джона? Все-таки российский игрок, да и собственный воспитанник в преддверии нового лимита.

– А Саусь это кто?

– Звезда первой половины сезона в «Балтике».

– А, да? И куда он переходит?

– Говорят, что Саусь переходит в «Спартак» за 350 миллионов рублей.

– В «Спартак» он, наверное, и перейдет. Я думаю, что «Зенит» вряд ли будет усиливаться им, потому что борьба за чемпионство требует немного других усилений.

  • В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
  • «Спартак» сейчас на выходных после 1-го сбора в ОАЭ.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Погребняк Павел Саусь Владислав
ПалкоВводецъ007
1769324333
Этот чудик не для Зенита, а вот аутсайдеров поднимать с колен в самый раз. Гыгыгы
Ответить
FCSpartakM
1769326334
поэтому они подписали Сашу Соболева
Ответить
Иван Петров 1986
1769327479
Да мы тоже не знаем, кто такой саусь.
Ответить
Интерес
1769328788
Это показывает, что "после Погребняка" Погребняк футбола не знает,и не следит за ним.
Ответить
Skull_Boy
1769329165
Очередной недоразвитый б_мж, который не знает, что скоро лимит и все избавляются от легов и ищут паспортистов
Ответить
...уефан
1769329711
...Погребняк - сушняк и отходняк! При чём здесь Саусь и Спартак?...
Ответить
Бумбраш
1769330608
Погребняк?-да это же банальное бревно
Ответить
Дубина
1769331271
Как и про тебя бревно ни кто не знал!!
Ответить
rash1959
1769333600
Да он ещё с новогоднего похмелья не вышел
Ответить
шахта Заполярная
1769334808
Подгнильбяк-это кто, А это то бревно что по болотам бегало
Ответить
