«Это кто?»: Погребняк не знает новичка «Спартака»

Бывший спартаковец Павел Погребняк не в курсе, кто такой Владислав Саусь – новичок красно-белых.
– Мог ли «Зенит» опередить «Спартак» и взять Владислава Сауся из «Балтики» вместо Джон Джона? Все-таки российский игрок, да и собственный воспитанник в преддверии нового лимита.
– А Саусь это кто?
– Звезда первой половины сезона в «Балтике».
– А, да? И куда он переходит?
– Говорят, что Саусь переходит в «Спартак» за 350 миллионов рублей.
– В «Спартак» он, наверное, и перейдет. Я думаю, что «Зенит» вряд ли будет усиливаться им, потому что борьба за чемпионство требует немного других усилений.
- В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
- «Спартак» сейчас на выходных после 1-го сбора в ОАЭ.
Источник: «Спорт день за днем»