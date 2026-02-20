Новичок «Спартака» Саусь объяснился за некорректные слова про «Балтику»

Футболист «Спартака» Владислав Саусь объяснился за слова про свой предыдущий клуб – «Балтику».

Ранее игрок заявил, что «Балтика» намного медленнее «Спартака».

Сауся обвинили в некорректном поведении.

«Спартак» купил игрока за 350 миллионов рублей.

– Была цитата, что скорости в «Спартаке» намного выше, чем в «Балтике». Реально так?

– Не хотел никого обидеть или задеть в «Балтике». Но если посмотреть статистику, у «Спартака» один из самых высоких показателей скорости движения мяча. Когда приехал, я это сразу прочувствовал.

Во-первых, в Дубае очень хорошие поля: можно играть в одно касание, не теряя качество. В Турции же прошли дожди, там газоны не самые лучшие. Так что скорость движения мяча в «Спартаке» выше.