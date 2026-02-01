Новичка «Спартака» уличили в некорректном поведении

Блогер Михаил Борзыкин оценил слова новичка «Спартака» Владислава Сауся.

Саусь заявил, что скорости в «Спартаке» намного выше, чем в «Балтике».

Футболист пришел из «Балтики». Сумма сделки – около 350 миллионов рублей.

С игроком подписали контракт до 2030 года.

«Немного резануло «скорость намного выше, чем в прошлой команде». Прошлая команда обыграла нынешнюю со счетом 4:0 по сумме двух матчей.

Такие слова, во-первых, некорректны по отношению к команде, которая вывела тебя в люди, во-вторых, неуместны и нелепы, учитывая результат. Можно было сказать «скорости высокие», – написал Борзыкин.