Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Новичка «Спартака» уличили в некорректном поведении

1 февраля, 09:50
16

Блогер Михаил Борзыкин оценил слова новичка «Спартака» Владислава Сауся.

  • Саусь заявил, что скорости в «Спартаке» намного выше, чем в «Балтике».
  • Футболист пришел из «Балтики». Сумма сделки – около 350 миллионов рублей.
  • С игроком подписали контракт до 2030 года.

«Немного резануло «скорость намного выше, чем в прошлой команде». Прошлая команда обыграла нынешнюю со счетом 4:0 по сумме двух матчей.

Такие слова, во-первых, некорректны по отношению к команде, которая вывела тебя в люди, во-вторых, неуместны и нелепы, учитывая результат. Можно было сказать «скорости высокие», – написал Борзыкин.

Еще по теме:
Новичок «Спартака» Саусь поделился впечатлениями от Карседо
Подробности взаимоотношений Сауся с тренером «Спартака» Карседо 4
Саусь сформулировал, в чем «Спартак» принципиально лучше «Балтики» 3
Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1769930014
Ему воздастся.А так он прав-поперёк поля спартаковцы бегали быстрее, а вот вдоль-не успевали за медленной "Балтикой". Вердикт: значит в "Балтике" о Саусе знали немного больше, чем мы, и отпустили за такие огромные деньги(настояв на своём в споре с гегемоном) без внутреннего сожаления.
Ответить
Боцман59rus
1769933963
_ скорости в Спартаке действительно высокие, особенно при назначении новых тренеров и выплате космических неустоек, в этом красно- белым равных нет
Ответить
Cleaner
1769936142
По скорости ВЫЛЕТА из чемпионской гонки Спартаку нет равных! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
FCSpartakM
1769938580
Миша с головой жира. Какое отношение имеет скорость в результате? Тем более, когда в первом матче играли в 9 игроков, а втором Балтика 2 раза за матч к штрафной подбежала. По такому критерию любую команду можно оценивать, как более скоростную, раз выиграли.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1769939717
Видать, саусь многому научился в "культурной столице". )
Ответить
Zenmaster84
1769940065
ЛИЗУН - без тормозов ,,,
Ответить
Спартaк
1769940378
а ты осел не думал что он сказал это про тренировки на сборах?
Ответить
алдан2014
1769952566
Нравится парню в Спартаке. Что докопались то.. Он же объяснил нормально почему.
Ответить
Бумбраш
1769952960
Эх Борзыкин -Тормозыкин...Саусю есть что сравнивать,в Балтике он играл против команды Станкович а,а теперь их Корседо тренирует.вот парнишка и сравнил скорости
Ответить
СПОРТ 21 века
1770038935
Всё правильно. Только забить в пустые ворота Балтике не вышло. Очевидно слишком медленный Бевеев помешал. За тем же Саусем быстрый Спартак не углядел, когда не был назначен в ворота красно-белой дружины 200% одинадцатиметровый штрафной удар. А так действительно Спартак во всём быстрее. Быстрее всех в лиге получил от Балтики крупный счёт на табло...
Ответить
Главные новости
Итоги январского сезона «Конкурса прогнозов»: Вежливый такой оказался лучше всех
11
Валуев – о словах президента ФИФА: «Одной задницей сложно усидеть на двух стульях»
01:00
Экс-глава офиса ФИФА в Москве: «Допуск российских команд сейчас невозможен»
00:12
ФотоБензема сменил команду внутри Саудовской Аравии
00:05
У «Зенита» нет договоренности по Дурану
Вчера, 23:11
4
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Забастовка Роналду задерживает три трансфера
Вчера, 21:35
Все новости
Все новости
Реакция Быстрова на слова Инфантино о допуске России
Вчера, 23:38
1
Абаскаль отреагировал на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 22:51
3
Два игрока покинули «Ахмат»
Вчера, 22:22
«Краснодар» объявил о продаже легионера
Вчера, 22:10
2
Орлов против перехода Месси в «Зенит»: «Он сломает игру»
Вчера, 21:57
7
Украина обратилась к Инфантино, захотевшему вернуть Россию в международные турниры
Вчера, 21:47
8
Гурцкая отказался от пари с Селюком: «Зачем с мудаком спорить?»
Вчера, 21:21
9
Совет ФИФА не будет рассматривать снятие бана с России
Вчера, 21:09
18
Колосков прокомментировал слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Вчера, 20:33
Гурцкая – о новичке «Зенита»: «Неуправляемый парень»
Вчера, 20:08
8
Реакция Мостового на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 19:57
9
ФИФА сомневается в допуске России по одной причине
Вчера, 19:45
42
Легионер «Краснодара» отказал бывшему клубу, борющемуся за выживание
Вчера, 19:30
3
Футболист «Спартака» выбыл на месяц из-за травмы
Вчера, 19:19
2
Стало известно, когда ФИФА обсудит возвращение России в международные турниры
Вчера, 19:07
11
«Крылья Советов» погасили долг на сумму более миллиарда рублей
Вчера, 19:00
6
В РФС отреагировали на слова президента ФИФА о возвращении России в международные турниры
Вчера, 18:51
5
Стало известно, когда и за какую сумму «Зенит» продаст Педро
Вчера, 18:43
6
Юран прокомментировал слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 18:35
5
Реакция Семина на слова президента ФИФА о снятии бана с российского футбола
Вчера, 18:18
1
Видео⚡️ Президент ФИФА призвал вернуть российские команды в международные турниры
Вчера, 17:49
27
Стало известно, благодаря кому Митрюшкин назначен капитаном «Локомотива»
Вчера, 17:17
2
Потенциальный новичок «Зенита» вылетел в Россию
Вчера, 17:05
6
Мостовой посетил финал Кубка Бразилии: «Футбол был слабоватый»
Вчера, 16:54
3
«Краснодар» отдаст в аренду летнего новичка
Вчера, 16:37
Гаврилов определил лучшего футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 16:29
6
Видео«Локомотив» объявил имя нового капитана команды
Вчера, 16:00
4
Семшов раскритиковал игроков «Спартака»: «Оставайтесь взрослыми до конца»
Вчера, 15:51
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 