Предсказано место новичка Сауся в «Спартаке»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил трансфер полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».

«Не скажу, что это будет прямо такое уж очень большое усиление для «Спартака», но Саусь – игрок очень добротный. Думаю, что для красно-белых это футболист самой ближайшей ротации.

Да, в «Балтике» он проявил себя прекрасно, очень здорово играл, но «Спартак» играет совсем по-другому, чем «Балтика» – это тоже нужно учитывать. Выходя на замену, он будет улучшать игру команды, что-то конструктивное добавлять. Но, если хорошо проявит себя в двух-трeх матчах, то, как знать, возможно, станет и игроком стартового состава команды», – сказал Наумов.