Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Предсказано место новичка Сауся в «Спартаке»

Сегодня, 10:17
3

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил трансфер полузащитника «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».

«Не скажу, что это будет прямо такое уж очень большое усиление для «Спартака», но Саусь – игрок очень добротный. Думаю, что для красно-белых это футболист самой ближайшей ротации.

Да, в «Балтике» он проявил себя прекрасно, очень здорово играл, но «Спартак» играет совсем по-другому, чем «Балтика» – это тоже нужно учитывать. Выходя на замену, он будет улучшать игру команды, что-то конструктивное добавлять. Но, если хорошо проявит себя в двух-трeх матчах, то, как знать, возможно, станет и игроком стартового состава команды», – сказал Наумов.

  • В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
  • «Спартак» сейчас на выходных после 1-го сбора в ОАЭ.

Еще по теме:
«Это кто?»: Погребняк не знает новичка «Спартака» 2
«Спартак» покупает «русского Бэйла» 13
Агент объяснил, зачем «Спартак» покупает Сауся 25
Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Саусь Владислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1769326401
Ну и какое же место здесь предсказано? Снова странный заголовок. Предсказаниями вообще другие люди занимаются. А здесь тренер решать будет.
Ответить
Бумбраш
1769337812
Ещё один предсказатель..предскзывай возвращение бабы Оли в свой плацкарт
Ответить
zigbert
1769342338
Ничего существенного Наумов так и не сказал.
Ответить
Главные новости
Хаби Алонсо ответил на предложение «Ливерпуля»
14:35
ФотоГлушаков оформил хет-трик за «Спартак»
14:13
8
Карпин объяснил неучастие в матче памяти Симоняна
13:23
ВидеоКарпин назвал Мостового «футболистиком»
12:57
1
ФотоЖена Семака: «У Сергея есть только один недостаток»
12:40
18
Карпин: «Не советовал бы Захаряну возвращаться в Россию»
12:37
3
Джон Джон прибыл в расположение «Зенита»
12:05
8
ВидеоМостовой оттолкнул Карпина во время приветствия
11:59
4
ФотоБолельщики «Спартака» восхитились красотой футболистки команды
11:51
5
Каррагер выявил виновного в увольнении Алонсо из «Реала»
10:58
1
Все новости
Все новости
Стало известно, перейдет ли в ЦСКА вингер сборной Турции
15:29
1-й тренер Сауся расхвалил игрока перед трансфером в «Спартак»
14:59
1
Карпин прокомментировал резонансные трансферы Дивеева и Баринова
14:52
Динамовец Касерес: «Играл за Жиркова на PlayStation»
13:07
Карпин: «Не советовал бы Захаряну возвращаться в Россию»
12:37
3
Силкин обозначил, когда закончится гегемония «Зенита»
12:30
9
«Зенит» – в гонке за бразильца из «Галатасарая»
12:17
2
Джон Джон прибыл в расположение «Зенита»
12:05
8
ВидеоМостовой оттолкнул Карпина во время приветствия
11:59
4
Печальный прогноз Чернышова на работу Карседо в «Спартаке»
11:36
Дьяков одним прилагательным описал перспективы Карседо в «Спартаке»
11:24
3
Воробьев получил ценный совет на фоне интереса «Зенита»
10:46
5
Лещук заявил о пользе ухода Карпина из «Динамо»
10:41
Нашелся человек, который попытается спасти «Крылья Советов» от банкротства
10:28
7
Предсказано место новичка Сауся в «Спартаке»
10:17
3
«Это кто?»: Погребняк не знает новичка «Спартака»
09:41
16
«Зенит» сократил бюджет клуба, но финансирование 1-й команды оставил без изменений
09:29
2
Стало известно, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита»
09:25
6
Семин раскрыл феномен «Балтики» Талалаева
00:21
3
Названа конкретная дата, когда Артига возглавит «Спартак»
00:10
7
Фанаты «Зенита» безжалостно унизили Соболева
Вчера, 23:55
23
Фильцов ждет возвращения Баринова в «Локомотив»
Вчера, 23:51
Захаряна предложили клубу РПЛ
Вчера, 23:41
6
Болельщики «Зенита» отреагировали на уход Кассьерры
Вчера, 23:27
2
Стало известно, почему Бабаев не перешел из «Динамо» в «Спартак»
Вчера, 23:13
4
«Спартак» покупает «русского Бэйла»
Вчера, 22:50
20
ФотоКруговой насмешил болельщиков забавным фото
Вчера, 22:21
4
Защитник ЦСКА близок к отправке в братский «Партизан»
Вчера, 22:05
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 