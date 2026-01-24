Сергеев знает, как спасти сезон для «Динамо»

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев рассказал, как команде спасти сезон.
– Есть понимание, как исправить положение в турнирной таблице?
– Нужно идти от игры к игре. Кубок – это самый быстрый шаг наверх. Но про чемпионат не забываем. Всe можно исправить. Надо выигрывать. Уже в конце сезона посмотрим.
– Если «Динамо» заберeт Кубок, то можно ли будет считать сезон спасeнным?
– Я думаю, можно. Но давайте не будем загадывать. Сейчас начало сбора. Посмотрим.
- «Динамо» идет в РПЛ 10-м.
- В ноябре команда поменяла главного тренера – Валерия Карпина сменил Ролан Гусев.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: «Чемпионат»