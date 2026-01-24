Воробьев прокомментировал свое будущее на фоне интереса «Зенита»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о будущем.

На этой неделе стало известно о желании «Зенита» выкупить игрока.

Сумма отступных за Воробьева составляет 10 миллионов евро.

В этом сезоне 28-летний форвард забил 10 мячей и сделал 4 ассиста в 21 матче за «Локомотив».

– Очень много вокруг тебя разговоров этой зимой. Считается, что ты самый желанный форвард с российским паспортом.

– Значит, мы правильно работаем. Но я уже говорил, что я к себе критично отношусь, мне есть чему учиться и куда‑то прогрессировать.

– Слухи тебя отвлекают? Или вообще на них не обращаешь внимания?

– Я сконцентрирован на тренировочном процессе, самое главное сейчас – хорошо пройти сборы и подготовиться ко второй части сезона.