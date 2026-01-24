71-летний Тарханов готов скинуться на спасение «Крыльев Советов»

Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал решение фанатов «Крыльев Советов» собирать деньги на спасение клуба.

«Самара – футбольный город. Ещe когда команда играла во втором дивизионе, стадион был забит целиком. Не удивлeн, что самарские болельщики объявили сбор средств. Это больше символический жест. Вряд ли они наберут нужную сумму.

Я только от вас узнал об этой инициативе. Пока ко мне из клуба никто не обращался. Если «Крылья Советов» ко мне обратятся, я помогу им со сбором средств», – сказал Тарханов.