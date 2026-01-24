Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • 71-летний Тарханов готов скинуться на спасение «Крыльев Советов»

Сегодня, 16:53
5

Бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал решение фанатов «Крыльев Советов» собирать деньги на спасение клуба.

«Самара – футбольный город. Ещe когда команда играла во втором дивизионе, стадион был забит целиком. Не удивлeн, что самарские болельщики объявили сбор средств. Это больше символический жест. Вряд ли они наберут нужную сумму.

Я только от вас узнал об этой инициативе. Пока ко мне из клуба никто не обращался. Если «Крылья Советов» ко мне обратятся, я помогу им со сбором средств», – сказал Тарханов.

  • Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.
  • «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.

Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1769262931
А, зачем скидываться? Чтобы воры опять разворовали! Нужно найти воров и отобрать у них сворованное!
Ответить
Император Бомжей
1769265680
Тут скидыванием не поможешь Но болельщики красавцы, что поддерживают клуб Думаю, всё таки Самара найдет деньги)))
Ответить
Foxitkuban
1769272095
"готов скинуться" и "помогу им со сбором средств", это сильно разные понятия. Но кого в бомбарДЫРЕ это волнует, когда можно создать кликбейтный желтый заголовок
Ответить
Cleaner
1769272497
Крылья Советов это поле чудес в стране дураков. Туда сколько не скидывайся, все равно все бабло окажется в карманах тех же жуликов, которые обобрали клуб раньше.
Ответить
Zenmaster84
1769273871
Позорище - умудриться надо клуб так развалить - " профессионалы " от футбола мля !!!
Ответить
