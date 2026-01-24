Рабинер назвал худшее футбольное воспоминание 21-го века

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выделил худшее футбольное ощущение этого века.

«Ответ однозначный – Марибор-2009. Я там был, и тот шок просто невозможно передать словами. Ведь это была лучшая сборная в постсоветской истории России, и после подготовки Гуса Хиддинка к финальному турниру она в ЮАР и за полуфинал, думаю, могла бы побороться.

Где-то недалеко – Уэльс на Евро-2016. Там ставки были не так высоки, выход из группы, – но убила степень безволия. Знаменитое «мы – говно» Слуцкого полностью соответствовало содержанию увиденного. Представить, что через два года на ЧМ-2018 сборная дойдет до серии пенальти четвертьфинала, в тот момент было абсолютно невозможно», – написал Рабинер.