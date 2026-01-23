В «Крыльях Советов» отреагировали на трансферный бан

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев дал комментарий по поводу запрета на регистрацию новых футболистов.

Трансферный бан на клуб наложил РФС.

Самарцев наказали за нарушения при прохождении лицензирования по финансовым вопросам.

«Крылья» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.

«Мы прогнозировали, что это может произойти после того, как компания «РТ‑Капитал» заявила о намерении признать «Крылья» банкротом.

РФС работает согласно существующим регламентам. В свою очередь, мы планируем закрыть существующие долговые обязательства перед «РТ‑Капитал» до 3 февраля.

Напомню, что трансферное окно у нас будет открыто до 19 февраля, поэтому успеем всех заявить и необходимым составом начать вторую часть чемпионата«, – сказал Яковлев.