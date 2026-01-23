В «Крыльях Советов» отреагировали на трансферный бан

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев дал комментарий по поводу запрета на регистрацию новых футболистов.
- Трансферный бан на клуб наложил РФС.
- Самарцев наказали за нарушения при прохождении лицензирования по финансовым вопросам.
- «Крылья» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
«Мы прогнозировали, что это может произойти после того, как компания «РТ‑Капитал» заявила о намерении признать «Крылья» банкротом.
РФС работает согласно существующим регламентам. В свою очередь, мы планируем закрыть существующие долговые обязательства перед «РТ‑Капитал» до 3 февраля.
Напомню, что трансферное окно у нас будет открыто до 19 февраля, поэтому успеем всех заявить и необходимым составом начать вторую часть чемпионата«, – сказал Яковлев.
Источник: «Матч ТВ»