В «Динамо» раскрыли, кто убедил Бабаева не переходить в «Спартак»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о том, что Ульви Бабаев решил остаться в команде.

Нападающий продлил контракт до 2029 года.

Его пытался переманить «Спартак».

Бабаев забил 5 голов в 16 матчах за «Динамо».

«Официальная позиция «Динамо» по Бабаеву: Ульви подписал новый контракт, поехал на сборы и был добавлен в чат.

Поручение Степашина, чтобы Бабаев не переходил в «Спартак» и остался в «Динамо», руководством клуба было выполнено. У нас было не так много вариантов к действию.

Степашин был вовлечен в ситуацию по будущему Бабаева. Думаю, он сыграл важную роль», – заявил Пивоваров.