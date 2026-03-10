Юран отреагировал на 10 пропущенных голов «Спартака» в 3 матчах

Российский тренер Сергей Юран высказался о проблемах «Спартака» в обороне.
- Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.
- «Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.
- Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».
«Десять мячей «Спартак» пропускает за три матча. Я что-то не припомню на своeм футбольном веку, чтобы пропускали десять мячей. Это очень сложно понять.
На мой взгляд, проблема в физическом состоянии команды. Когда команда не готова на 100%, допускаются ляпы и ошибки, пропускаются мячи. «Спартак» играет отрезками. Включатся на 15-20 минут, а потом всe, а затем снова включаются.
Так было с «Акроном». Во второй тайме как будто из розетки выключили. Сыграй «Акрон» концовку матча чуть иначе, два очка бы «Спартак» не добрал.
Для меня удивительно, что «Спартак» пропускает десять мячей за три матча. Я не помню такого», – заявил Юран.
