Юран отреагировал на 10 пропущенных голов «Спартака» в 3 матчах

Российский тренер Сергей Юран высказался о проблемах «Спартака» в обороне.

Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.

«Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.

Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

«Десять мячей «Спартак» пропускает за три матча. Я что-то не припомню на своeм футбольном веку, чтобы пропускали десять мячей. Это очень сложно понять.

На мой взгляд, проблема в физическом состоянии команды. Когда команда не готова на 100%, допускаются ляпы и ошибки, пропускаются мячи. «Спартак» играет отрезками. Включатся на 15-20 минут, а потом всe, а затем снова включаются.

Так было с «Акроном». Во второй тайме как будто из розетки выключили. Сыграй «Акрон» концовку матча чуть иначе, два очка бы «Спартак» не добрал.

Для меня удивительно, что «Спартак» пропускает десять мячей за три матча. Я не помню такого», – заявил Юран.