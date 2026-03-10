  • Юран отреагировал на 10 пропущенных голов «Спартака» в 3 матчах

Юран отреагировал на 10 пропущенных голов «Спартака» в 3 матчах

10 марта, 19:04
5

Российский тренер Сергей Юран высказался о проблемах «Спартака» в обороне.

  • Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.
  • «Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

«Десять мячей «Спартак» пропускает за три матча. Я что-то не припомню на своeм футбольном веку, чтобы пропускали десять мячей. Это очень сложно понять.

На мой взгляд, проблема в физическом состоянии команды. Когда команда не готова на 100%, допускаются ляпы и ошибки, пропускаются мячи. «Спартак» играет отрезками. Включатся на 15-20 минут, а потом всe, а затем снова включаются.

Так было с «Акроном». Во второй тайме как будто из розетки выключили. Сыграй «Акрон» концовку матча чуть иначе, два очка бы «Спартак» не добрал.

Для меня удивительно, что «Спартак» пропускает десять мячей за три матча. Я не помню такого», – заявил Юран.

Еще по теме:
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА 3
Юран вынес вердикт, кто спровоцировал драку в матче «Балтика» – ЦСКА 11
Юран резко высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом» 6
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей
Комментарии (5)
Литейный 4 (returned)
1773159243
Антинародные ещё пяток отхватят в Петербурге. Гыгыгы
R_a_i_n
1773159562
Вот 100 % попал. Физуха не в дугу.
...уефан
1773160168
...да ничего удивительного в этом нет. Два сезона команда выстраивалась под высокую линию игры в обороне, с высоким прессингом и отбором. Соответственно и комплектовалась защитниками и опорниками под эту тактику с нужными характеристиками, антропометрией и технической оснащенностью, которые на тот момент были доступны, и надо сказать почти всегда эта тактика работала за редким исключением. Достаточно вспомнить, как было мало ударов в створ ворот Спартака. В низком блоке тренировались по остаточному принципу, вот и аукнулось теперь, когда линия обороны играет теперь ниже. Первые ласточки этого перекоса были видны ещё при Станковиче, но купировались хорошей физикой игроков...
FCSpartakM
1773161235
Игра Спартака -это палка о двух концах. Атака стала лучше, а оборона не может понять, что делать. Особенно, когда теряют мячи под прессингом и не могут перестроится. Но надо еще сказать, что 2 пенальти левые поставлены и вчера никакого рывка Акрон бы не дал, если бы не пенальти как раз. И не надо забывать, что у Спартака по сути нет вратаря, чел вчера пропустил все удары в створ, кроме штрафного от тупоХасонова, который с 30 метров ему в руки пробил. Но нет веры в то, что команда успеет свои ошибки учесть перед матчем в Питере, поэтому даже ничейка будет сюрпризом, пожалуй.
Главные новости
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
3
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
7
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
9
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
Промес признался в совершении преступления
18:10
24
Все новости
Все новости
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
6
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
2
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
«Крылья Советов» расстанутся с легионером, играющим за команду с 2022 года
11:54
Жирков отметил рост цен на продукты и табак для кальяна
11:42
27
Тюкавин раскрыл, в чем уникальность подхода Гусева к игрокам в «Динамо»
10:46
8
