  • Главная
  • Новости
  • Степашин рассказал, как он спас Бабаева от трансфера в «Спартак»

Степашин рассказал, как он спас Бабаева от трансфера в «Спартак»

Вчера, 20:15
15

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин признался, что лично спасал форварда Ульви Бабаева от трансфера в «Спартак».

  • Нападающий продлил контракт до 2029 года.
  • Его пытался переманить «Спартак».
  • Бабаев забил 5 голов в 16 матчах за «Динамо».

– Нападающий Ульви Бабаев хотел уходить в «Спартак». Как удержали?

– Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился.

– То есть за руки, под руки?

– Нет, я с отцом поговорил, очень долго, и с ним, да и даже с агентом… Я вообще с агентами не общаюсь, но первый раз пришлось сделать именно так. Правда, он получил небольшую травму, Баринов ему нанес зачем-то, грубовато играл.

Но талантливый мальчик. Ну, не мальчик – ему уже 21 год. В 21 год я уже лейтенантом был. Он сам везде говорит, что «Динамо» – это его команда. Дай бог.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бабаев Ульви
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1771003891
Личку тоже ты прогнал и Валеру поставил ? Просто благодетель ментовский))
Ответить
FWSPM
1771004555
Спасибо избавили Спартак от очередного дитя лемита своих хватает девать некуда
Ответить
Айболид
1771004636
Дядя Стёпа в этот раз Утопающего спас... (с)
Ответить
Прокс
1771005470
Правильно,там он бы деградировал и ушел в Пердив вместе с сра.нь.такои!!!
Ответить
шахта Заполярная
1771005531
А в Спартаке то как расстроились
Ответить
VVM1964
1771006108
Даже и не стесняясь про такое рассказывает!)...
Ответить
рылы
1771006967
спас карьеру пацану! респект) а то ходил бы сейчас с пятачком и в стрингах, как goodwin_фксм)
Ответить
slavа0508
1771007421
Ну вот испортил парню карьеру и радуется ...
Ответить
R_a_i_n
1771011405
Позор Степашину
Ответить
Fju-2
1771023365
- Хрюша, почему наши футболисты так плохо играют? - Потому что они, Степашка, как мы с тобой — плюшевые!
Ответить
