Степашин рассказал, как он спас Бабаева от трансфера в «Спартак»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин признался, что лично спасал форварда Ульви Бабаева от трансфера в «Спартак».

Нападающий продлил контракт до 2029 года.

Его пытался переманить «Спартак».

Бабаев забил 5 голов в 16 матчах за «Динамо».

– Нападающий Ульви Бабаев хотел уходить в «Спартак». Как удержали?

– Дело техники. В том числе и ваш покорный слуга подключился.

– То есть за руки, под руки?

– Нет, я с отцом поговорил, очень долго, и с ним, да и даже с агентом… Я вообще с агентами не общаюсь, но первый раз пришлось сделать именно так. Правда, он получил небольшую травму, Баринов ему нанес зачем-то, грубовато играл.

Но талантливый мальчик. Ну, не мальчик – ему уже 21 год. В 21 год я уже лейтенантом был. Он сам везде говорит, что «Динамо» – это его команда. Дай бог.