  Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»

Семин ответил, как бы наказал Вендела, прогулявшего неделю сборов «Зенита»

Сегодня, 15:57
6

Российский тренер Юрий Семин поделился мнением о наказании для зенитовца Вендела, который приехал на сбор с недельным опозданием.

  • Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).
  • Это рекордный штраф в истории клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

– Как бы вы действовали с Венделом на месте Семака?

– Это стандартная ситуация, которая после отпуска в большей степени происходит у бразильцев. Потому что у них всегда был, есть и будет такой характер, они не совсем дисциплинированные в этом плане. Хотя они после нормального отпуска, который проводят, хорошо работают с удвоенной энергией.

– А что делать с ними?

– Не приехал – происходит наказание. Вот и всe. И не надо в этом плане паниковать, потому что у нас подготовительный период очень большой, нет ни в одной лиге такого длительного подготовительного периода. Поэтому подготовиться он успеет.

Другое дело – есть какой-то баланс: одни прибыли вовремя, а другие невовремя, но это работа Семака, это надо как-то уравновесить.

Вендел – важная фигура, за него клуб заплатил большие деньги, да и просто так не дисквалифицируешь и не отдашь куда-то, надо только за деньги.

Такая ситуация, она очень щепетильная. И это не у одного Семака так, это во многих командах, и у меня было. Неожиданного здесь тоже нет.

– Как вы наказывали в данной ситуации? Как наказали бы Вендела на месте Семака?

– Послушайте, у него есть контракт, если хорошо всe прописано, то штраф будет для него ощутим, если не очень, то не будет ощутимо.

– Только денежный штраф и всe?

И я так же наказывал. А что я? А как еще можно наказать кроме денежного штрафа? В дубль отправить? Наверное, тоже глупо будет, потому что хороший игрок должен приносить пользу. У него есть контракт с клубом.

– По-другому не накажешь?

– Не знаю, кто как наказывает. Если есть лучше игроки, чем Вендел, наверное, можно и по-другому, и более жестко. Но так как лучше него нет, значит, нужно находить общий консенсус.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Семин Юрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1769173666
Болельщики спартак, все ждали слов про плети, розги или кожаные маски. Забыли, что это нормальная практика, только в спартаке.
Ответить
Император Бомжей
1769173689
Я думаю Сёмин тут лукавит Может один/два раза простил Но не каждый раз, в течении 5 лет же)))
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1769175459
Да фейк со штрафом, чтобы у ультры не было кипиша
Ответить
Semenycch
1769175831
Как же мало в Российском футболе или околофутбольной среде умных людей! Интервью Семина всегда интересно читать! Он из категории не просто умных, а талантливых людей!
Ответить
