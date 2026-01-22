Вендел получил крупнейший штраф в истории «Зенита»

Полузащитник Вендел вернулся в расположение «Зенита», но получил крупный штраф.
«Зенит» оштрафует Вендела примерно на 60 миллионов рублей за опоздание на сборы команды. Бразилец неделю чилил на родине вместо того, чтобы тренироваться в Катаре. Это самый крупный штраф игрока за всю историю СБГ.
Игрок прилетит в Доху сегодня и завтра начнeт восстанавливать форму. Сумма штрафа сложилась по схеме «100 тысяч евро – за день прогула». Ценник = двум месячным ЗП.
Похожая ситуация ранее была с Бителло из «Динамо». Тогда его штрафанули на месячную зарплату – 100 тысяч евро. Бразилец опоздал на десять дней на сборы БГ в Дубае», – написал источник.
- Летом 2025 года Вендел вернулся к тренировкам после отпуска на месяц позже всех остальных игроков петербургского клуба.
- 28-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
- «Зенит» в эти минуты проводит товарищеский матч против «Шанхай Порт».
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»