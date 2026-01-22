Введите ваш ник на сайте
Вендел получил крупнейший штраф в истории «Зенита»

Вчера, 17:43
39

Полузащитник Вендел вернулся в расположение «Зенита», но получил крупный штраф.

«Зенит» оштрафует Вендела примерно на 60 миллионов рублей за опоздание на сборы команды. Бразилец неделю чилил на родине вместо того, чтобы тренироваться в Катаре. Это самый крупный штраф игрока за всю историю СБГ.

Игрок прилетит в Доху сегодня и завтра начнeт восстанавливать форму. Сумма штрафа сложилась по схеме «100 тысяч евро – за день прогула». Ценник = двум месячным ЗП.

Похожая ситуация ранее была с Бителло из «Динамо». Тогда его штрафанули на месячную зарплату – 100 тысяч евро. Бразилец опоздал на десять дней на сборы БГ в Дубае», – написал источник.

  • Летом 2025 года Вендел вернулся к тренировкам после отпуска на месяц позже всех остальных игроков петербургского клуба.
  • 28-летний бразилец в этом сезоне провел за «Зенит» 16 матчей, забил 1 гол, сделал 3 ассиста.
  • «Зенит» в эти минуты проводит товарищеский матч против «Шанхай Порт».

Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1769093796
теперь вендел точно будет пешком ходить по полю в матчах поМойки и факеры физруку с мюллером показывать)))
Ответить
Цугундeр
1769093938
Здравствуй, Дед "Папай Ноэль", борода из ваты..)
Ответить
Semenycch
1769094102
Как рецидивисту влепили по полной?
Ответить
Император Бомжей
1769095334
Нормас так отдохнул Не бюджетное место Не рекомендую туда ехать)))
Ответить
Просто-333
1769095550
Ответ гр-ну Губерниеву
Ответить
Красногвардейчик
1769096898
Да пофигу этой макаке))) он и так денег сдоил с Зенита достаточно...вовремя нужно было продавать
Ответить
zigbert
1769096952
Какая то бесшабашность в его действиях. Похоже он уже неисправим.
Ответить
СильныйМозг
1769097197
Первая новость это Мадуро, вторая это штраф Венделю. И только недавно об этом узнал. Все праздники отработал. Теперь выпил, можно и поржать.
Ответить
swot1205
1769097198
е б а ан ь ко, пр ое б ал 600кевро
Ответить
odessakmv
1769161146
терзают смутные сомнения: кто кому на самом деле заплатил....
Ответить
