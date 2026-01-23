Введите ваш ник на сайте
РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ

Сегодня, 13:03
9

РФС ввел трансферный запрет в отношении «Крыльев Советов».

Ограничения на самарцев наложены за нарушения при прохождении лицензирования по финансовым вопросам.

При этом клуб успел подписать испанского защитника Дани Фернандеса, а вот дальнейшие трансферы под большим вопросом.

Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.

Руководство самарцев заявило, что погасит долги в досудебном порядке.

  • «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
  • Чемпионат России возобновится 27 февраля.
  • Ранее ФИФА наложила трансферный бан на «Ростов».

2 игрока ЦСКА близки к переходу в «Крылья Советов» 4
Назван клуб РПЛ, в который может уйти Хлусевич после отказа «Крыльев» 1
«Спартак» рассмотрит игрока «Локомотива» на замену Бонгонда 6
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
рылы
1769163871
поспрашивал сейчас нейросеть про банкротство крыльев. выяснилось следующее
Ответить
рылы
1769163902
Смысл в том, что банкротство — это не «убийство должника из вредности», а законный способ: принудительно собрать и продать все ликвидные активы под контролем суда; зафиксировать очередь кредиторов и распределить между ними деньги; получить доступ к документам и проверить, не выводилось ли имущество перед этим.
Ответить
Semenycch
1769166388
Крыльям надо вылазить из этой финансовой ямы!
Ответить
СильныйМозг
1769172883
Месяц назад читал, что саудиты хотят купить Крылья Советов. Так что все будет норм.
Ответить
  • Читайте нас: 