РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ

РФС ввел трансферный запрет в отношении «Крыльев Советов».
Ограничения на самарцев наложены за нарушения при прохождении лицензирования по финансовым вопросам.
При этом клуб успел подписать испанского защитника Дани Фернандеса, а вот дальнейшие трансферы под большим вопросом.
Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.
Руководство самарцев заявило, что погасит долги в досудебном порядке.
- «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
- Ранее ФИФА наложила трансферный бан на «Ростов».
Источник: телеграм-канал Sport Baza