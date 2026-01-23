РФС наложил трансферный бан на клуб РПЛ

РФС ввел трансферный запрет в отношении «Крыльев Советов».

Ограничения на самарцев наложены за нарушения при прохождении лицензирования по финансовым вопросам.

При этом клуб успел подписать испанского защитника Дани Фернандеса, а вот дальнейшие трансферы под большим вопросом.

Долги клуба на данный момент превышают 500 миллионов рублей. 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья Советов» банкротом.

Руководство самарцев заявило, что погасит долги в досудебном порядке.