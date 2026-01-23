Экс-директор «Сочи»: «Молились, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит»

Бывший заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал трансферы игроков в «Зенит».

– У Дркушича было предложение из Ла Лиги. Почему тогда «Зенит»?

– Потому что «Зенит» предложил Дркушичу более привлекательные финансовые условия. Испанский клуб – это «Осасуна».

– Ты же понимаешь, какие комментарии вызывали переходы Родригао, Кассьерры и Дркушича из «Сочи» в «Зенит».

– Об особой связи клубов?

– Да.

– Почему Гуарирапа перешел в ЦСКА, а не в «Зенит», хотя клубы говорили о Сауле?

Я могу уверенно заявить: ни по Родригао, ни по Кассьерре, ни по Дркушичу у «Сочи» не было ни одного предложения из московских клубов.

Родригао и Кассьерра перешли в «Зенит» летом 2022-го, когда ФИФА разрешала игрокам бесплатно уходить из российских клубов.

У Кассьерры был вариант за границей, но «Сочи» молился за то, чтобы Матео выбрал «Зенит», чтобы клуб получил за него деньги.