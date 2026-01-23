Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил о планах клуба обжаловать решение Арбитражного суда Ростовской области.
- Суд взыскал с футбольного клуба более 185 миллионов рублей в пользу Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области.
- В эту сумму входят средства гранта (168+ млн рублей) и проценты за пользование чужими денежными средствами (17 млн рублей).
«Это был суд первой инстанции, обязательно будем решение обжаловать.
Суть иска относится к 2023–2024 годам. По мнению министерства спорта, финансово‑хозяйственная деятельность велась в тот период некорректно», – сказал Гончаров.
Источник: «Матч ТВ»