Реакция «Ростова» на вердикт суда по взысканию 185 миллионов рублей

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил о планах клуба обжаловать решение Арбитражного суда Ростовской области.

Суд взыскал с футбольного клуба более 185 миллионов рублей в пользу Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области.

В эту сумму входят средства гранта (168+ млн рублей) и проценты за пользование чужими денежными средствами (17 млн рублей).

«Это был суд первой инстанции, обязательно будем решение обжаловать.

Суть иска относится к 2023–2024 годам. По мнению министерства спорта, финансово‑хозяйственная деятельность велась в тот период некорректно», – сказал Гончаров.