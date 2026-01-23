Мостовой похвалил «Спартак» за кадровое решение

Александр Мостовой доволен готовящимся трансфером Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Сообщалось, что московский клуб заплатит за воспитанника «Зенита» 350 млн рублей.

С новичком подпишут контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Хороших русских пареньков надо замечать, правильно. С ужесточением лимита отечественные игроки нужны. «Балтика» получит деньги – тоже хорошо.

Заиграет ли он? Не знаю, надо быть внутри клуба, чтобы это оценивать», – сказал Мостовой.