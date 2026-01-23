Тихонов объяснил, почему не осуждает Баринова и Соболева

Андрей Тихонов рассказал о своем отношении к тому, что Дмитрий Баринов и Александр Соболев ушли в конкурирующие клубы внутри РПЛ.

Баринов в январе сменил «Локомотив» на ЦСКА.

Летом 2024 года Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака».

– Как вам трансфер Баринова в ЦСКА? В последнее время переходы внутри РПЛ не редкость: тот же Соболев уходил из «Спартака» в «Зенит»...

– В наше время Женя Бушманов играл в ЦСКА, а потом перешел в «Спартак». Юра Ковтун был в «Динамо», а стал игроком «Спартака». Да, на тот момент таких трансферов было меньше.

Если говорить про того же Баринова, то когда в 29 лет ему предлагают контракт на три с половиной года, мы все прекрасно понимаем...

Но, думаю, руководство «Локомотива» должно было оставлять своего лидера и капитана. Я не против перехода в ЦСКА. Дай Бог! Он отличный футболист, это его решение. Все нормально.

– Александр Соболев написал Баринову: «Иуда».

– Думаю, он просто пошутил – ему то же самое писали после трансфера в «Зенит».

Сейчас футболисты переходят к конкурентам и особо не стесняются. Но мы прекрасно понимаем: это жизнь, в которой каждый решает, где ему комфортнее. Я не осуждаю Соболева, Баринова.

Да, мы играли в «Спартаке» и никуда не уходили. А сейчас по-другому. Но сейчас и время другое. К тому же...

Вот куда было уходить из «Спартака»? У нас собралась лучшая команда! И лучшие болельщики. Конечно, предложения поступали – но мы их отклоняли, потому что выходить на поле в этой футболке было честью.