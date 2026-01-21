Клуб РПЛ близок к банкротству

«Крылья Советов» вскоре могут признать банкротом. С таким требованием выступил «РТ-Капитал».

«РТ-Капитал» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ПФК «Крылья Советов», – сказано в документе, заполненном инициатором банкротства.