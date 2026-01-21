Клуб РПЛ близок к банкротству

«Крылья Советов» вскоре могут признать банкротом. С таким требованием выступил «РТ-Капитал».
«РТ-Капитал» уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ПФК «Крылья Советов», – сказано в документе, заполненном инициатором банкротства.
- Накануне «РТ Капитал» подал в Арбитражный суд новый иск в отношении «Крыльев Советов» на 146 миллионов рублей плюс к тем 928 миллионам задолженности, которые уже погашаются самарским клубом.
- Еще «Крылья Советов» должны заплатить исполнительский сбор в пользу судебных приставов в размере 65 миллионов.
- «Крылья Советов» сейчас на сборе в Турции и тренируется в штатном режиме.
Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»