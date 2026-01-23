Быстров – о легионере «Зенита»: «В мое время в клубе такие не задерживались»

Владимир Быстров дал оценку поведению Вендела, приехавшего на сбор «Зенита» с недельным опозданием.

Сообщалось, что бразильского полузащитника оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей).

Это рекордный штраф в истории клуба.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Это дело клуба. Есть главный тренер, есть бразильцы в клубе. Если их всe устраивает, значит так и должно быть.

В моей игроцкой карьере такого не было, чтобы кто-то не хотел приезжать в клуб, на сборы.

Если и были, то в клубе особо не задерживались», – заявил Быстров.