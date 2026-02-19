Игрок «Балтики» отправился в чемпионат Узбекистана

Вингер Алекс Фернандес перешел из «Балтики» в «Навбахор» на правах арены до конца 2026 года.

«Желаем Алексу продуктивного выступления за наманганцев в будущем розыгрыше Суперлиги Узбекистана!» – говорится в сообщении клуба РПЛ.

Ранее он выступал за «Нефтчи» на правах аренды.