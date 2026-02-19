Игрок «Балтики» отправился в чемпионат Узбекистана

Вингер Алекс Фернандес перешел из «Балтики» в «Навбахор» на правах арены до конца 2026 года.
«Желаем Алексу продуктивного выступления за наманганцев в будущем розыгрыше Суперлиги Узбекистана!» – говорится в сообщении клуба РПЛ.
Ранее он выступал за «Нефтчи» на правах аренды.
- В составе азербайджанского клуба в 2025 году бразилец провел 16 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- В 2024-м Фернандес провел за «Балтику» 36 встреч, отметился 11 голами и 3 ассистами.
- Срок контракта бразильца с калининградцами рассчитан до лета 2027 года.
Источник: официальный сайт «Балтики»