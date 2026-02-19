Саусь ответил, мог ли он перейти в ЦСКА вместо «Спартака»

Новичок «Спартака» Владислав Саусь рассказал, был ли к нему интерес со стороны ЦСКА.

– Давайте честно: насколько реален был вариант с ЦСКА?

– Думаю, он был бы реален. Но на том этапе был только интерес и разговоры с агентом и «Балтикой», а конкретного предложения у меня не было. «Спартак» же быстро прислал предложение в клуб. Как только они договорились, по условиям моего личного контракта не составило труда прийти к соглашению. Буквально три-четыре дня – и все решилось.