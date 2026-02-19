Генич: «У Карседо сейчас пойдет, практически не сомневаюсь, что будет результат»

Комментатор Константин Генич поделился ожидааниями от результатов «Спартака» с новым главным тренером Хуаном Карседо.

«Я практически не сомневаюсь, что у Карседо сейчас пойдeт. Практически не сомневаюсь, что будет результат. Возможно, они даже отыграют у «Балтики» эти шесть очков. Почему? Потому что это «Спартак». Потому что на эмоциях, когда приходит новый тренер, футболистам очень хочется себя показать.

Вот такая новая глава у «Спартака» начинается. Не сомневаюсь, что может получиться, потому что набор игроков у них неплохой», – сказал Генич в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».