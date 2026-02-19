Хвалебная речь Орлова в адрес «Газпрома»

Комментатор Геннадий Орлов выделил роль «Газпрома» в развитии «Зенита».
«Мы вот сейчас справляем 100 лет «Зениту». Но по сути профессиональным-то клуб стал знаете когда? Когда «Газпром» пришeл!
Что сделал «Газпром», придя в «Зенит», – база, поля футбольные, стадионы, инфраструктура, академия», – сказал Орлов на «Радио Зенит».
- ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».
- После захода «Газпрома» петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Сейчас клуб занимает 2-е место в РПЛ в этом сезоне после 18 туров.
Источник: «Чемпионат»