Хвалебная речь Орлова в адрес «Газпрома»

Комментатор Геннадий Орлов выделил роль «Газпрома» в развитии «Зенита».

«Мы вот сейчас справляем 100 лет «Зениту». Но по сути профессиональным-то клуб стал знаете когда? Когда «Газпром» пришeл!

Что сделал «Газпром», придя в «Зенит», – база, поля футбольные, стадионы, инфраструктура, академия», – сказал Орлов на «Радио Зенит».