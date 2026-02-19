Абдулкадыров перешел из ЦСКА в «Ахмат»

«Ахмат» арендовал у ЦСКА защитника Джамалутдина Абдулкадырова.

Грозненцы взяли игрока до конца текущего сезона с опцией перехода на постоянной основе в течение срока аренды.

Сообщалось, что сумма сделки составит 60 миллионов рублей. Опция выкупа игрока станет обязательной для грозненцев при выполнении определенных условий. В таком случае ЦСКА останется приоритетное право вернуть воспитанника начиная с января 2027 года за сумму от 120 до 200 миллионов рублей – она будет возрастать с течением времени.