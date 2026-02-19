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РПЛ предрекли проведение матчей в ОАЭ и Турции

19 февраля, 17:47
8

Журналист Артем Локалов высказался о тесной связи РПЛ с теплыми странами.

«Момент, когда матчи весенних туров РПЛ станут проводить в ОАЭ и Турции, все ближе.

Всю зиму клубы и их руководители – в Абу-Даби и Дубае. Матчи, встречи, солнце и вообще люксовый люкс. Один, блин, минус – надо возвращаться с зимних квартир на Родину. А там и к 1 марта снега – как песка на сафари в Поддубайе. Растает, авось, к маю, но там уж и чемпионату конец.

Хрен его знает, в чем здесь логика: каждый год вбухивать миллионы в экономику Турции и Эмиратов, но при этом иметь на всю страну один крытый стадион и полтора манежа. В Москве вон строят новый стадион «Торпедо» с пластиковой травой, но без крыши. И для чего он такой?

Реформаторы в начале 2010-х обещали всепогодные стадионы и манежи после перехода на систему «осень– весна». И где они – стадионы и реформаторы? Иных уж нет, а те в Дубае. И система соревнований тут, в общем-то, ни при чем: всепогодные стадионы нужны у нас, где и в июне снежком может припорошить, в любое время года. Вот в Екатеринбурге есть современный стадион (тоже продуваемый), а дальше, за Уралом, – пустыня. Посмотрите, например, на стадион «Зенит» в Иркутске...

Ну, а прессуху перед матчем «Зенит» – «Балтика» посмотрим по ТВ из Эмиратов, чего уж там...» – написал Локалов.

  • Сезон РПЛ возобновится 27 февраля матчем «Зенит» – «Балтика».
  • В турнире лидирует «Краснодар».
  • Команда защищает титул.

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Источник: телеграм-канал Артема Локалова
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Первый дивизион
Комментарии (8)
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BoevStas1
1771512936
На них ходить не будут!да и вообще такого бреда давно не слышал!!!
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Император Бомжей
1771517047
Fan Id не забудьте в Дубаях проверять)))
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avera
1771519636
все вопросы к дебилу фурсенко
Ответить
Cleaner
1771519949
Пускай команды по снегу и льду бегают! Пусть морозятся! Поделом им. Это расплата за ДВУХМЕСЯЧНЫЙ отдых в летнее время!
Ответить
Юбиляр
1771521871
Короче - "денег, но вы держитесь"! Гыгыгы. "А где деньги-то, Зин?"...
Ответить
vvv123
1771524351
Щас СВО, подождет немного. Да и климат меняется, может скоро как в Дубае будет!
Ответить
Garrincha58
1771527948
фантазёр... ты меня называла
Ответить
FWSPM
1771528435
в яблочко
Ответить
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