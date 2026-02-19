РПЛ предрекли проведение матчей в ОАЭ и Турции

Журналист Артем Локалов высказался о тесной связи РПЛ с теплыми странами.

«Момент, когда матчи весенних туров РПЛ станут проводить в ОАЭ и Турции, все ближе.

Всю зиму клубы и их руководители – в Абу-Даби и Дубае. Матчи, встречи, солнце и вообще люксовый люкс. Один, блин, минус – надо возвращаться с зимних квартир на Родину. А там и к 1 марта снега – как песка на сафари в Поддубайе. Растает, авось, к маю, но там уж и чемпионату конец.

Хрен его знает, в чем здесь логика: каждый год вбухивать миллионы в экономику Турции и Эмиратов, но при этом иметь на всю страну один крытый стадион и полтора манежа. В Москве вон строят новый стадион «Торпедо» с пластиковой травой, но без крыши. И для чего он такой?

Реформаторы в начале 2010-х обещали всепогодные стадионы и манежи после перехода на систему «осень– весна». И где они – стадионы и реформаторы? Иных уж нет, а те в Дубае. И система соревнований тут, в общем-то, ни при чем: всепогодные стадионы нужны у нас, где и в июне снежком может припорошить, в любое время года. Вот в Екатеринбурге есть современный стадион (тоже продуваемый), а дальше, за Уралом, – пустыня. Посмотрите, например, на стадион «Зенит» в Иркутске...

Ну, а прессуху перед матчем «Зенит» – «Балтика» посмотрим по ТВ из Эмиратов, чего уж там...» – написал Локалов.