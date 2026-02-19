Введите ваш ник на сайте
  Орлов раскрыл, откуда «Газпром» берет деньги на зарплату игрокам «Зенита»

Орлов раскрыл, откуда «Газпром» берет деньги на зарплату игрокам «Зенита»

19 февраля, 14:13
32

Комментатор Геннадий Орлов высказался о финансировании «Зенита».

«Я всегда рассказываю, чтобы не было упреков. «Газпром» – это корпорация, как РЖД. У них огромные доходы. Государство забирает 51%, а 49% на развитие идут. Посмотрите, какая социальная программа у «Газпрома», сколько физкультурно-оздоровительных комплексов построено, бассейнов, стадионов. Это социальная программа, а как развиваться обществу без этого?

Часто московские болельщики пишут, что «Газпром» собирает деньги за газ, а платит их футболистам. Да ничего подобного. 49% идут на развитие «Газпрома». Это решение руководства «Газпрома» – помогать развитию спорта и вообще жизни», – сказал Орлов.

  • ПАО «Газпром» – генеральный спонсор «Зенита».
  • Клуб занимает 2-е место в РПЛ в этом сезоне после 18 туров.

Источник: радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1771504939
51% государство забирает, это понятно. 49% на социальное развитие, бассейны, стадики, это тоже понятно. Не понятно откуда на зарплаты берут.
Ответить
...уефан
1771505153
...большей ахинеи, о распределении средств от доходов и расходов государственной корпорацией, от медийного лица я ещё не слышал...
Ответить
boris63
1771506128
А что Гена не скажет, почему газпрём постоянно клянчит деньги у государства, после убытков. Лукавый старичок.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771508076
А хрякам вбухивают ежегодно сотни миллиардов и все впустую. Бензин для населения только растёт с каждым хряковским трансфером. Стыдно за антинародный судейский позор России. Гыгыгы
Ответить
Дубина
1771508602
Бред от деда! Ну а три клона вшей на ветке верят старому! ЗПРФ. Цыгане
Ответить
Good_win_ФКСМ
1771509691
49% - на развитие Г 25% - на развитие мюллера 25% - на развитие бом.жарни и "отмывку в этой стиралке" 1% - на налоги все прозрачно)))
Ответить
Skull_Boy
1771509931
Кому нужны твои стадионы и бассейны, если они пустые и с такими ценами, если газ провести в частный дом стоит от 500к и Гена закусывай
Ответить
vvv123
1771525555
Газпром - наше все. Лучшая компания в мире!
Ответить
FWSPM
1771527942
на развитие бразильских фавел они идут какая там еще социальная программа старый ты маразматик
Ответить
Интерес
1771536270
Понятное дело,что зарабатывают непосильным трудом.
Ответить
