Орлов раскрыл, откуда «Газпром» берет деньги на зарплату игрокам «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о финансировании «Зенита».

«Я всегда рассказываю, чтобы не было упреков. «Газпром» – это корпорация, как РЖД. У них огромные доходы. Государство забирает 51%, а 49% на развитие идут. Посмотрите, какая социальная программа у «Газпрома», сколько физкультурно-оздоровительных комплексов построено, бассейнов, стадионов. Это социальная программа, а как развиваться обществу без этого?

Часто московские болельщики пишут, что «Газпром» собирает деньги за газ, а платит их футболистам. Да ничего подобного. 49% идут на развитие «Газпрома». Это решение руководства «Газпрома» – помогать развитию спорта и вообще жизни», – сказал Орлов.