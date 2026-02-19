Генич пожелал Глебову здоровья и опубликовал фото с игроком

Комментатор Константин Генич высказался о реакции на свои слова о потенциальной травматичности вингера ЦСКА Кирилла Глебова.
Он также опубликовал свое фото с футболистом.
«Сегодня был тяжелый день. Со всех точек зрения. Хорошо, что он заканчивается… Все возмущенные идут лесом. И пусть не возвращаются 🤘🏻 Кириллу здоровья и чтобы без травм 🤜🏻» – написал Генич.
- 20-летний Глебов в этом сезоне провел за ЦСКА 23 матча, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
- В сентябре он пропустил 3 игры за красно-синих из-за травмы бедра.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»