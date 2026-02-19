Введите ваш ник на сайте
Генич пожелал Глебову здоровья и опубликовал фото с игроком

19 февраля, 10:06
14

Комментатор Константин Генич высказался о реакции на свои слова о потенциальной травматичности вингера ЦСКА Кирилла Глебова.

Он также опубликовал свое фото с футболистом.

«Сегодня был тяжелый день. Со всех точек зрения. Хорошо, что он заканчивается… Все возмущенные идут лесом. И пусть не возвращаются 🤘🏻 Кириллу здоровья и чтобы без травм 🤜🏻» – написал Генич.

  • 20-летний Глебов в этом сезоне провел за ЦСКА 23 матча, забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
  • В сентябре он пропустил 3 игры за красно-синих из-за травмы бедра.

Журавель назвал неуместным скандальный поступок Генича 3
Генич предпринял меры после ситуации с Глебовым: «Я в тильте, и так здоровье шалит» 6
Реакция «Матч ТВ» на конфликт Генича с болельщиками ЦСКА 4
Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл Генич Константин
Semenycch
1771485363
У ЦСКА сейчас очень сильный центр полузащиты, почти такой же как у Краснодара. У Краснодара общее мастерство и сыгранность чуть повыше. Зачем Козлов перешел сначала в Краснодар, а потом в ЦСКА не понятно. Он как сидел на скамейке, так сидеть и будет. А парню надо играть и играть много! Балтика для этого сейчас лучший клуб России.
Ответить
boris63
1771486750
Ну теперь можно сделать так, что бы этот, который"всех лесом" направляет, забыл о матчах ЦСКА. У болел кто ходит на стадион есть все рычаги,сделать этому гамну байкот.
Ответить
R_a_i_n
1771487165
Генич балабол, который сначала звездит, потом думает!
Ответить
...уефан
1771488870
...нехег кагкать, как кладбищенскому вогону, потом и отмазываться может не пгидётся...
Ответить
Интерес
1771496041
Не отмоешься,ирод царя газового!
Ответить
Все новости
