«Зенит» отказался продать Луиса Энрике более чем за 29 миллионов

«Палмейрас» предложил 29,2 миллиона евро за вингера «Зенита» Луиса Энрике.

Петербуржцы не стали продавать игрока. Они заявили, что готовы начать переговоры по бразильскому футболисту, если им поступит предложение от 40 миллионов евро.

После этого «Палмейрас» приобрел вингера Джона Ариаса у «Вулверхэмптона» за 25 миллионов евро без учета бонусов.