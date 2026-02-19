«Зенит» отказался продать Луиса Энрике более чем за 29 миллионов

«Палмейрас» предложил 29,2 миллиона евро за вингера «Зенита» Луиса Энрике.
Петербуржцы не стали продавать игрока. Они заявили, что готовы начать переговоры по бразильскому футболисту, если им поступит предложение от 40 миллионов евро.
После этого «Палмейрас» приобрел вингера Джона Ариаса у «Вулверхэмптона» за 25 миллионов евро без учета бонусов.
- В этом сезоне 25-летний Луис Энрике провел за «Зенит» 19 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.
- «Зенит» приобрел бразильца у «Ботафого» за 33 миллиона евро без учета бонусов.
Источник: страница Gols do Brasileirão в соцсети X